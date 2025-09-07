Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kimpembe deixa PSG após 20 anos e assina com Qatar SC

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/09/2025 14:25

compartilhe

Siga no

Após 20 anos no Paris Saint-Germain, o zagueiro francês Presnel Kimpembe, de 30 anos, deixou seu clube de longa data e assinou com o Qatar Sports Club, anunciou o clube catari em sua conta na rede social  X neste domingo (7). 

Nenhum dos clubes forneceu mais detalhes até o momento sobre os termos do acordo ou o novo contrato do jogador. 

Após chegar às categorias de base do PSG em 2005, aos 10 anos, ele se tornou um dos rostos do clube da capital francesa, pelo qual conquistou oito títulos do campeonato francês e a Liga dos Campeões da Uefa em maio. 

Kimpembe disputou 241 partidas pelo PSG, marcando três gols. 

Ele também foi o segundo capitão da equipe, atrás do zagueiro brasileiro Marquinhos, seu parceiro na zaga. 

Depois de sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles em fevereiro de 2023, ele nunca mais recuperou sua melhor forma e quase não fazia parte dos planos de seu técnico, Luis Enrique.

Campeão mundial em 2018 pela França, ele não é convocado pelo técnico Didier Deschamps desde junho de 2022. 

Seu novo clube, o Qatar SC, atualmente ocupa o segundo lugar no campeonato.

jc/iga/pm/aam

Tópicos relacionados:

esporte fbl fra qat

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay