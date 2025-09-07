PSG pede mais colaboração da federação francesa após lesão de Dembélé

Após as lesões de Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ambos jogando pela França, o Paris Saint-Germain enviou um e-mail à Federação Francesa de Futebol (FFF) solicitando com urgência uma melhor "coordenação médica e esportiva entre os clubes e a seleção".

O PSG, que ficará sem Dembélé por um período de seis a oito semanas e Doué por aproximadamente quatro semanas, "exige com urgência um novo protocolo, mais transparente e colaborativo" em relação à "saúde dos jogadores", anunciou neste domingo (7).

O atual campeão europeu garante que forneceu à FFF "informações médicas específicas, mesmo antes do início do período de treinamento da seleção francesa, sobre a carga de trabalho e os riscos de lesões de seus jogadores".

O PSG "lamenta que essas recomendações médicas não tenham sido levadas em consideração pela equipe médica".

Embora o time do técnico Luis Enrique tenha reafirmado "seu carinho pela seleção francesa", ele "espera" que esses incidentes "graves e evitáveis" sirvam como um ponto de virada para garantir "intercâmbios sistemáticos, documentados e recíprocos entre as equipes médicas dos clubes e da seleção".

Por fim, o clube parisiense pediu respeito a "um princípio de precaução reforçado na convocação e utilização de jogadores", especialmente quando retornam de lesões.

"Sempre mantivemos esse vínculo com todos os clubes. Evidentemente, conhecemos a situação dos jogadores", respondeu o técnico da seleção francesa Didier Deschamps no programa Téléfoot, da emissora francesa TF1.

O treinador disse que "compreende" a indignação do PSG. "Se eu estivesse no clube, teria o mesmo sentimento", explicou, mas observou que "risco zero não existe".

Para reforçar que os 'Bleus' levam em consideração as opiniões de seus clubes, Deschamps citou os exemplos de William Saliba e Rayan Cherki, cujas lesões foram anunciadas pelo Arsenal e pelo Manchester City, respectivamente.

O treinador também enfatizou "a sensação do jogador, que é muito importante", para garantir que, se Ousmane Dembélé jogou contra a Ucrânia, foi porque se sentia pronto para jogar.

Após entrar em campo na vitória da França por 2 a 0 sobre a Ucrânia na sexta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Dembélé sofreu uma séria lesão no músculo posterior da coxa direita.

Ele havia entrado no intervalo no lugar de Doué, com desconforto na panturrilha direita. Os dois jogadores deixaram a concentração da seleção francesa, e Kingsley Coman foi chamado para substituí-los.

