Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel bombardeia outro prédio residencial na Cidade de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/09/2025 13:27

compartilhe

Siga no

O exército israelense afirmou, neste domingo (7), ter bombardeado outro edifício residencial na Cidade de Gaza, após pedir sua evacuação.

"Há pouco tempo, o exército bombardeou um edifício muito alto, utilizado pela organização terrorista Hamas na área da Cidade de Gaza", informou um comunicado militar. 

O porta-voz da Defesa Civil do território palestino, Mahmud Bassal, disse à AFP que este edifício foi "bombardeado pela aviação israelense" e que "não houve feridos".

but-mib/feb/eg/mb/mvv/jc

Tópicos relacionados:

israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay