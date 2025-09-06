Assine
Argentino Zeballos e espanhol Granollers conquistam título nas duplas do US Open

06/09/2025 16:56

A dupla hispano-argentina formada por Marcel Granollers e Horacio Zeballos conquistou seu segundo título de Grand Slam neste sábado (6), com uma virada espetacular na final do US Open. 

Na quadra central Arthur Ashe, os quintos cabeças de chave derrotaram os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski por 3-6, 7-6 (7/4) e 7-5, após salvar três match points no último set de um jogo de quase duas horas e meia de duração. 

"Quando você joga esse tipo de partida, é muito injusto que haja um vencedor e um perdedor", disse Zeballos após o dramático duelo. 

Já vencedores de Roland Garros em junho contra a mesma dupla britânica, Granollers e Zeballos são a primeira dupla masculina desde 2019 a conquistar dois títulos de Grand Slam na mesma temporada. 

Aos 40 anos, Zeballos se tornou o primeiro argentino a vencer o torneio de duplas em Nova York.

Já Granollers sucede seus compatriotas Sergio Casal e Emilio Sánchez Vicario, campeões do US Open em 1988. 

Carlos Alcaraz, atual astro do tênis espanhol e finalista do torneio de simples no domingo, assistiu nervoso à final de duplas de dentro da quadra enquanto terminava seu treino. 

Ao lado da bicicleta ergométrica, Alcaraz pulou de alegria ao lado de seu treinador, Juan Carlos Ferrero, quando Granollers e Zeballos conquistaram o triunfo. 

Rafael Nadal também se juntou às felicitações. "Que título incrível no US Open! Parabéns, Marcel Granollers e Horacio!", escreveu o gigante do tênis espanhol em sua conta no X.

