Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hipopótamo vira embarcação na Costa do Marfim e deixa 11 desaparecidos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/09/2025 12:40

compartilhe

Siga no

Onze pessoas estão desaparecidas no sudoeste da Costa do Marfim após um hipopótamo virar uma canoa no rio Sassandra, informou a ministra da Solidariedade do país neste sábado (6).

"Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do desaparecimento de 11 pessoas, entre elas mulheres, crianças e um bebê, após o emborco de uma embarcação causado por um hipopótamo", afirmou a ministra Myss Belmonde Dogo em uma postagem em sua página no Facebook.

Segundo ela, o incidente ocorreu na manhã de sexta-feira na localidade de Buyo, no sudeste do país, e três pessoas sobreviveram.

"As buscas continuam com a esperança de encontrar as vítimas desaparecidas", acrescentou Dogo.

De acordo com um estudo realizado em 2022 por acadêmicos marfinenses, o hipopótamo é a espécie que aparece com maior frequência nos relatos de incidentes com humanos que terminam em mortes ou lesões neste país.

Sua população é estimada em cerca de 500 indivíduos, distribuídos em vários rios do sul do país, entre eles o Sassandra e o Bandama.

pid/mr/mab/rnr/mvv/jc

Tópicos relacionados:

acidente animais barcos costamarfim hipopotamo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay