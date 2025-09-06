Alcaraz e Sinner duelam no US Open pela 3ª final seguida de Grand Slam

Carlos Alcaraz, com uma vitória retumbante sobre Novak Djokovic, e Jannik Sinner vão se reencontrar no domingo para mais uma final eletrizante no US Open, o terceiro Grand Slam consecutivo entre os dois jovens astros do tênis.

A hegemonia no circuito do espanhol Alcaraz e do italiano Sinner, de 22 e 24 anos, começa a atingir níveis nunca antes vistos em seu esporte.

A presença deles na final de domingo, em Nova York, garante que todos os oito troféus de Grand Slam em disputa entre 2024 e 2025 estarão em suas mãos.

Alcaraz e Sinner também serão a primeira dupla a se enfrentar em três finais de Grand Slam em uma única temporada na era Open (desde 1968).

Sinner, o tenista mais jovem a chegar a quatro finais de Grand Slam em um único ano, perdeu para Alcaraz em Roland Garros em junho e deu o troco em julho, em Wimbledon.

No total, o italiano emendou cinco finais consecutivas de Grand Slam, com um saldo de três vitórias até agora.

"É ótimo para o esporte ter rivalidades (...) Alcaraz é alguém que me empurrou até o limite", comentou o italiano, orgulhoso de sua atual sequência de triunfos.

"Cinco finais consecutivas de Grand Slam é algo grandioso", enfatizou. "Eu nunca imaginei que chegaria a isso quando me tornei profissional."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará em Flushing Meadows para o duelo de domingo e, para apimentar ainda mais essa grande final, o vencedor sairá da quadra como número um do mundo.

Alcaraz já conquistou esse mesmo triunfo duplo em 2022, quando ergueu seu primeiro troféu de 'major' em Nova York e, aos 19 anos, se tornou o mais jovem líder do ranking da ATP.

O espanhol venceu Djokovic na sexta-feira por 6-4, 7-6 (7/4) e 6-2.

"É uma ótima sensação estar na final do US Open novamente. É incrível", disse Alcaraz.

"Estou enviando a mensagem de que este é o meu nível, não é algo excepcional", afirmou o jovem tenista, que chegou à final em oito torneios consecutivos.

- Presença de Trump é "um privilégio" -

Contra Djokovic, o espanhol dominou o primeiro set sem precisar apresentar seu melhor tênis, superou um momento de nervosismo no segundo e acelerou após o colapso físico do sérvio.

'Djoko', de 38 anos, aceitou com resignação e elegância o fato de que encerrará a temporada sem o seu tão sonhado 25º título de Grand Slam.

Eliminado nas quatro semifinais do Grand Slam, Djokovic reconheceu a superioridade de Sinner e Alcaraz, mas confirmou que persistirá na busca por seu 25º triunfo.

"Ainda quero jogar uma temporada completa de Grand Slam no ano que vem", acrescentou. "Vou tentar chegar à final e lutar por pelo menos mais um título".

Sinner e Alcaraz "são bons demais", admitiu Djokovic, que contra o espanhol não conseguiu usar sua vantagem mental após as vitórias nas Olimpíadas de Paris no ano passado e nas quartas de final do Aberto da Austrália em janeiro.

"Fiquei sem energia depois do segundo set", disse ele.

"Vencer Novak é sempre especial", reconheceu Alcaraz, que além disso ficou encantado ao saber da presença do presidente americano Donald Trump no domingo.

"Acho que é um privilégio para os torneios ter o presidente de cada país os apoiando", disse ele. "Vou tentar não dar muita atenção a isso. Não quero ficar nervoso com isso, mas para o US Open e para o tênis, é muito bom que o presidente venha".

- Sinner sofre contra Auger-Aliassime -

Após uma primeira semifinal repleta de mais nostalgia do que jogo, os 23.000 torcedores encontraram a emoção que esperavam na segunda.

Sinner, invicto em suas últimas 27 partidas em Grand Slams de quadra dura, entrou na quadra como favorito absoluto contra Félix Auger-Aliassime, uma antiga promessa do tênis que vinha decaindo nos últimos anos.

O número 1 correspondeu às expectativas ao vencer o primeiro set por 6 a 1 contra Auger-Aliassime, que não teve o poder de fogo com que havia surpreendido Alexander Zverev.

De repente, a maior quadra do mundo acordou com um sobressalto: o canadense quebrou o saque pela primeira vez, venceu o segundo set e Sinner, sentindo dores, solicitou atendimento médico.

Sinner recebeu o tratamento no vestiário e demorou um pouco para recuperar o ritmo.

A velocidade de seu saque caiu drasticamente, mas o canadense cometeu uma série de erros em momentos cruciais, desperdiçando 10 de seus 11 break points na partida.

"Senti uma pequena fisgada (na barriga) depois de um saque no segundo set. Depois do atendimento, me senti muito melhor (...) Nada de preocupante", garantiu Sinner depois do jogo, sobre seu desconforto.

gbv/ma/aam