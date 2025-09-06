Assine
Premiê tailandês vai organizar novas eleições, como havia prometido

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/09/2025 11:52

O primeiro-ministro eleito tailandês, Anutin Charnvirakul, assegurou, neste sábado (6), que organizará eleições legislativas em quatro meses, como havia prometido, após pôr fim a um vácuo de poder de uma semana devido à destituição de sua antecessora. 

"Acredito que estamos certos em termos políticos de que vamos dissolver o Parlamento em quatro meses", disse o também magnata imobiliário durante uma reunião na sede de seu partido transmitida pela imprensa tailandesa. 

O político conservador acrescentou que tentará formar seu gabinete o mais rápido possível e que já confirmou seu ministro das Relações Exteriores e o ministro de Energia. 

Anutin foi eleito primeiro-ministro na sexta-feira após a destituição de sua antecessora, Paetongtarn Shinawatra, integrante de uma família que tem sido pilar da política tailandesa nas últimas duas décadas. 

A família Shinawatra entrou em confronto com os setores monárquicos e pró-militares da Tailândia, que a consideravam uma ameaça à ordem social tradicional do reino. 

A primeira-ministra foi destituída por sua gestão da recente crise com o Camboja, país com o qual a Tailândia manteve um breve conflito fronteiriço, e o país ficou sem governo por uma semana. 

Anutin já foi vice-primeiro-ministro, ministro do Interior e ministro da Saúde da Tailândia, mas talvez seja mais famoso por cumprir sua promessa de descriminalizar a maconha em 2022. 

Sua ascensão ao cargo de primeiro-ministro ainda precisa da aprovação do rei da Tailândia para ser oficial.

ms/phs/pz/rnr/mab/jc/mvv

