Hungria proíbe Parada do Orgulho em repressão à comunidade LGTBQ+

A polícia da Hungria proibiu uma Parada do Orgulho planejada para 4 de outubro na cidade de Pécs, que os organizadores descrevem como o único desfile relevante anual da comunidade LGBTQ+ fora da capital.

A medida chega após o governo do primeiro-ministro Viktor Orban, que conduz uma ofensiva contra os direitos LGBTQ+, proibir a Parada de Budapeste em junho, que, no entanto, ocorreu com um número recorde de participantes.

As autoridades justificaram a decisão citando emendas a leis e à Constituição aprovadas este ano que tornam ilegal a realização de reuniões que promovam a homossexualidade.

Orban invocou a "proteção infantil" para justificar sua campanha de anos contra os direitos LGBTQ+ neste país membro da União Europeia.

"Não seremos silenciados. Não nos deixaremos intimidar. Não permitiremos que nossos direitos sejam pisoteados", disseram os organizadores da Diverse Youth Network em um comunicado, prometendo seguir em frente com a celebração na data original.

A proibição da Parada de Budapeste foi vista como um retrocesso para os direitos LGBTQ+ na UE e gerou críticas por parte dos líderes do bloco.

mg-sr/ach/mab/rnr/jc