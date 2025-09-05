Nova Itália de Gattuso goleia Estônia (5-0) nas Eliminatórias europeias

A Itália, em seu primeiro jogo sob o comando do técnico Gennaro Gattuso, goleou a Estônia por 5 a 0 nesta sexta-feira (5), em Bérgamo, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo sem conseguir marcar no primeiro tempo, a 'Azzurra' mostrou-se muito superior e somou sua segunda vitória na competição, depois da preocupante derrota na estreia contra a Noruega em julho, com Luciano Spalletti como treinador.

Moise Kean (58'), Mateo Retegui (69' e 89'), Giacomo Raspadori (71') e Alessandro Bastoni (90'+2) marcaram os gols para afastar os fantasmas de uma terceira ausência consecutiva da Itália na Copa do Mundo.

Apesar de ter agora seis pontos, a seleção italiana está longe da líder do Grupo I, a Noruega (12 pontos), quando só o primeiro de cada chave consegue vaga direta na Copa do Mundo do ano que vem, embora os noruegueses tenham um jogo a mais.

Na próxima rodada, daqui a três dias, os italianos jogam fora de casa contra Israel (2º, 9 pontos), que manda suas partidas na Hungria.

Os israelenses, que em duelo simultâneo nesta sexta-feira golearam a Moldávia por 4 a 0, também têm um jogo a mais que a Itália.

