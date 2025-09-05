Assine
Trump assina decreto que renomeia Pentágono como 'Departamento da Guerra'

05/09/2025 18:15

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na sexta-feira (5) um decreto que rebeatiza a pasta de Defesa como Departamento da Guerra, uma decisão que, em sua opinião, envia uma "mensagem de vitória" ao mundo. 

"É um nome muito mais apropriado à luz de como o mundo está agora", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval, ao lado do novo "secretário da Guerra", Pete Hegseth.

"Após vencer uma guerra de independência em 1789, George Washington criou o Departamento da Guerra", lembrou Hegseth.

"E este país venceu todas as grandes guerras depois disso, incluindo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial", acrescentou.

A mudança de Departamento da Guerra para Defesa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, e "como você observou, senhor Presidente, não vencemos uma guerra importante desde então, e com isso não quero desmerecer nossos combatentes", disse.

O agora Departamento da Guerra, cuja sede é o edifício nos arredores de Washington conhecido como Pentágono, conta com mais de três milhões de funcionários militares e civis.

As Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais potentes do mundo, embora sob a crescente concorrência da China.

wd-jz/mel/lm/rpr

Tópicos relacionados:

eua governo politica

