Tuchel não quer ouvir falar em 'maldição' na Inglaterra

Os títulos da seleção feminina e da seleção sub-21 na Eurocopa provam que não existe "maldição" na Inglaterra, brincou, nesta sexta-feira (5), o técnico da seleção masculina do país, o alemão Thomas Tuchel, que tem como objetivo vencer a Copa do Mundo de 2026.

As 'Leoas' de Sarina Wiegeman foram campeãs europeias em julho, assim como os 'Young Lions' de Lee Carsley, mas Tuchel não encara isso como uma pressão adicional.

"Fiquei muito feliz por Sarina e Lee, eles fizeram um esforço extraordinário e é um grande sucesso conquistar o título", respondeu o treinador em entrevista coletiva na véspera do jogo contra Andorra, em Birmingham, pelas Eliminatórias europeias para o Mundial do ano que vem.

"Se isso tem algum significado, então é um bom presságio", destacou Tuchel. "Não existe maldição sobre os times ingleses", acrescentou, sorrindo.

A Inglaterra busca seu primeiro título desde a Copa do Mundo de 1966, que venceu em casa, o único do país no futebol masculino.

Os 'Three Lions' perderam as duas últimas finais da Eurocopa, em 2021 e 2024, com Gareth Southgate no comando, contra Itália e Espanha, respectivamente.

Com Tuchel, a equipe venceu Albânia (2 a 0), Letônia (3 a 0) e Andorra (1 a 0) na abertura das Eliminatórias, embora não tenha encantado mesmo enfrentando adversários muito modestos.

Além disso, a Inglaterra perdeu seu último jogo, disputado em junho, um amistoso contra Senegal (3 a 1).

No entanto, o técnico alemão afirma que os torcedores o receberam calorosamente, apesar deste início sem brilho.

"Eles me dão muitos conselhos, com certeza, mas sempre de maneira amistosa. A maioria simplesmente me diz 'Bring it Home, Thomas' (traga-a para casa - a Copa do Mundo). Basicamente, essa é a missão a cumprir", reconheceu.

Nos jogos de setembro, Tuchel não poderá contar com vários possíveis titulares devido a lesões (Bellingham, Colwill, Foden, Palmer e Saka).

Nesta sexta-feira, o defensor John Stones sofreu um problema muscular e se juntou à lista de desfalques.

jta/cyj/pm/eg/cb/mvv