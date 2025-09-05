Assine
Chefe da OMS pede que Israel detenha as mortes pela fome em Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/09/2025 11:52

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) instou Israel, nesta sexta-feira (5), a deter a "catástrofe" das pessoas que estão morrendo de fome em Gaza, onde pelo menos 370 pessoas perderam a vida, vítimas da desnutrição, desde o início da guerra.

"Esta é uma catástrofe que Israel poderia ter evitado e poderia deter a qualquer momento", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus a jornalistas na sede da OMS, em Genebra, enfatizando que "a fome de civis como método de guerra é um crime de guerra e nunca pode ser tolerado".

nl/apo/pb/eg/mvv

Tópicos relacionados:

conflito fome israel palestinos saude

