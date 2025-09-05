Assine
Internacional

Mpox deixa de ser emergência de saúde internacional, anuncia OMS

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/09/2025 11:24

O chefe a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, nesta sexta-feira (5), que a mpox, que afeta principalmente a África, deixou de ser uma emergência de saúde pública internacional devido à queda no número de casos e mortes.

A mpox é uma doença causada por um vírus da mesma família da varíola. É caracterizada por lesões cutâneas, como pústulas, febre e dores musculares.

"Há mais de um ano, declarei a emergência de saúde pública internacional pela propagação da mpox na África, seguindo o conselho de um comitê de emergência", mas, na quinta-feira, este comitê considerou que já não era necessário e aceitei sua opinião, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus em uma coletiva de imprensa. 

"Esta decisão se baseia na diminuição sustentada do número de casos e mortes na República Democrática do Congo e em outros países afetados, em particular Burundi, Serra Leoa e Uganda", indicou.

No entanto, o chefe da OMS advertiu que isso "não significa que a ameaça tenha terminado, nem que nossa resposta vá ser interrompida".

Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo em 1970, a mpox permaneceu confinada por muito tempo a cerca de dez países africanos.

Mas em 2022 começou a se espalhar para o resto do mundo, especialmente para países desenvolvidos onde o vírus nunca havia circulado.

