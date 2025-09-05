Assine
overlay
Início Internacional
ITALIANO ACUSADO DE MATAR CEO

Shein investiga foto de Luigi Mangione em anúncio de camisa no site

Empresa diz que retrato foi disponibilizado por fornecedor terceirizado e removido imediatamente

Publicidade
Carregando...
GC
GABRIELA CECCHIN
GC
GABRIELA CECCHIN
Repórter
05/09/2025 08:58

compartilhe

Siga no
x
Suposto anúncio de Luigi Mangione como modelo de camisa na Shein
Suposto anúncio de Luigi Mangione como modelo de camisa na Shein crédito: Reprodução / Internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Shein, plataforma virtual chinesa de vendas de roupa, está conduzindo uma investigação após uma imagem de Luigi Mangione, italiano acusado de matar CEO de plano de saúde nos Estados Unidos, aparecer como modelo no anúncio de uma camisa.

Segundo a empresa, a imagem em questão foi disponibilizada por um fornecedor terceirizado e removida imediatamente após a descoberta. A Shein também afirma que adotará as medidas apropriadas contra o fornecedor, de acordo com suas políticas internas.

Leia Mais

"A Shein conta com padrões rigorosos para todas as listagens de produtos na plataforma da empresa. A companhia está conduzindo uma investigação completa, fortalecendo processos próprios de monitoramento", afirma.

Em links que circulam na internet, a página já foi retirada do ar. Mas há um salvamento na plataforma Wayback Machine, iniciativa da organização sem fins lucrativos Internet Archive que compila versões antigas de páginas na internet, em que é possível encontrar o anúncio original.

Em testes realizados em quatro plataformas que prometem detectar imagens feitas por IA (inteligência artificial), todos os resultados apontaram uma probabilidade de 90% ou mais de que a foto foi gerada artificialmente. A reportagem testou na AI or Not (90%), Undetectable AI (98%), Sightengine (98%) e Decopy AI (99,43%).

Na pesquisa reversa do Google Imagens, também não foram encontradas fotos similares de Luigi que não estivessem associadas ao episódio da Shein.

O criador do canal do YouTube "Meu Negócio com IA", Rodrigo Silva.que prefere ser conhecido pelo usuário "ssdigol", percebeu que Luigi Mangione possui uma pinta na bochecha direita que não consta na imagem da Shein.

"É uma forte candidata a ser inteligência artificial. Como se trata de um caso recente, a probabilidade aumenta, dada a nova atualização do Google Nano Banana [novo modelo de IA para criação e edição de imagens no Gemini], que melhorou exatamente esse aspecto de semelhança entre a foto gerada e a pessoa real, deixando passar poucos detalhes", afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rodrigo também ressalta o fato de que um vendedor independente anunciou na plataforma, e não a própria Shein, como mais um indicador de que a foto não é real.

Tópicos relacionados:

estados-unidos internet mundo politica redes-sociais shein

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay