Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses em Gaza

AFP
Repórter
05/09/2025 06:01

O braço armado do Hamas divulgou nesta sexta-feira um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo movimento islamista em Israel em 7 de outubro de 2023.

O vídeo de mais de três minutos e meio mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza. Depois, o refém é observado ao lado de outro sequestrado e afirma que as imagens foram filmadas na Cidade de Gaza em 28 de agosto de 2025.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens, nem a data em que foram gravadas.

