Mendonça dá salvo-conduto para jornalista russo perseguido por Putin vir ao Brasil

André Mendonça concedeu nessa quinta-feira, 4, um salvo-conduto para que o jornalista e escritor russo Mikhail Zygar, perseguido por Vladimir Putin, venha ao Brasil sem qualquer risco à sua liberdade, como ser preso para fins de extradição. O russo deve desembarcar por aqui nesta sexta-feira, 5.

Autor de livros e reportagens que revelam conspirações, corrupção e estratégias do governo Putin, Zygar é um dos jornalistas estrangeiros convidados do 9º Festival Piauí de Jornalismo, da revista piauí, neste final de semana, em São Paulo. A participação dele no evento será neste sábado, 6, quando será entrevistado pelas jornalistas Consuelo Dieguez e Patrícia Campos Mello.

Em 2024, Mikhail Zygar foi condenado à revelia na Rússia a oito anos e meio de prisão sob acusações de disseminação de notícias falsas sobre a ação do Exército russo na guerra na Ucrânia. Ele vive exilado em Nova York.

Mendonça acolheu um habeas corpus apresentado ao Supremo em 27 de agosto pelos advogados brasileiros de Zygar: Igor Tamasauskas, Pierpaolo Bottini, Beatriz Logarezzi e Bruno Facciolla. A ação está em segredo de Justiça no STF.