Após tarifaço de Trump, exportações brasileiras aos EUA caem 18,5% em agosto

Afetadas pelos encargos punitivos de Donald Trump, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 18,5% em agosto em estimativa anual, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (4).

O presidente americano impôs desde 6 de agosto tarifas aduaneiras de 50% para vários produtos brasileiros, a taxa mais alta estabelecida até agora a outro país, sob o argumento de que existe uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Aliado de Trump, Bolsonaro é réu no julgamento por tentativa de golpe de Estado em 2022.

As exportações brasileiras ao mercado americano somaram 2,76 bilhões de dólares em agosto, contra 3,39 bilhões no mesmo mês de 2024, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O Brasil mantém um déficit comercial com os Estados Unidos há 16 anos ininterruptos.

O saldo negativo na balança comercial chegou a 1,23 bilhão de dólares em agosto, de longe o mais alto de 2025.

Os produtos afetados pelo tarifaço registraram quedas significativas, como o açúcar (-88,4%) e a carne bovina fresca (-46,2%).

"É muito provável que isso esteja relacionado às tarifas, que geram maior nível de preço e redução da demanda", disse o diretor do Departamento de Estatísticas do MDIC, Herlon Brandão.

Mas a queda também afetou produtos isentos de tarifas. "Provavelmente o grau de incerteza em julho gerou uma antecipação de embarques", explicou Brandão.

Trump anunciou seu tarifaço contra o Brasil em 9 de julho e, apenas três semanas depois, divulgou uma lista com quase 700 produtos que ficariam isentos dos encargos.

Apesar do impacto nas vendas para os Estados Unidos, o Brasil registrou um crescimento de 3,9% em suas exportações totais, com forte aumento para China, Argentina e México.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso contra Bolsonaro, disse na terça-feira que o tribunal não cederá a "pressões externas" ao decidir na próxima semana sobre a culpabilidade do ex-presidente na trama golpista.

Além das tarifas, o governo Trump sancionou alguns ministros do Supremo e outras autoridades brasileiras em solidariedade a Bolsonaro.

