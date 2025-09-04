Assine
Trump assina decreto para reduzir tarifas dos EUA sobre carros japoneses para 15%

04/09/2025 19:22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (4) um decreto para reduzir as tarifas sobre os automóveis japoneses, no âmbito da implementação de um pacto comercial negociado com Tóquio.

Os automóveis japoneses terão uma tarifa de 15% em vez dos atuais 27,5%, enquanto para muitos outros produtos também será limitada a 15%, segundo o texto da ordem executiva publicado pela Casa Branca.

Isso representa uma vitória para o Japão, depois que um representante de Tóquio viajou a Washington nesta quinta-feira para pressionar Trump a assinar o documento que estabelece as mudanças anunciadas semanas atrás.

Embora ambos os países tenham inicialmente apresentado um pacto comercial no fim de julho, pareceram divergir em seus detalhes.

Quando Trump implementou, no início de agosto, tarifas mais altas para o Japão, como fez com dezenas de outras economias, a taxa de 15% se somou aos níveis já existentes para muitos outros produtos.

Diante dessa situação, o enviado tarifário japonês, Ryosei Akazawa, declarou a jornalistas que esperava que Washington revisasse a norma.

As modificações deverão ser realizadas dentro dos sete dias seguintes à publicação da norma no Registro Federal.

