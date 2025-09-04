Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/09/2025 18:04

compartilhe

Siga no

A Espanha iniciou sua campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória sobre a Bulgária por 3 a 0 nesta quinta-feira (4), em Sófia, com o jovem Lamine Yamal como destaque da partida.

Os espanhóis lideram o Grupo E com 3 pontos, empatados com a Turquia, que venceu a Geórgia por 3 a 2.

O time do técnico Luis de la Fuente, cujo último jogo havia sido a final da Liga das Nações da Uefa (derrota nos pênaltis para Portugal), dominou a seleção búlgara.

Mikel Oyarzabal, aproveitando passe de Martín Zubimendi (5'), o lateral Marc Cucurella, com seu primeiro gol pela 'Roja' (30'), e Mikel Merino, de cabeça após escanteio cobrado por Yamal (38'), definiram a partida ainda no primeiro tempo.

Na falta de mais gols, o que de mais importante aconteceu no segundo tempo foi o retorno de Rodri e Dani Carvajal, dois jogadores que perderam grande parte da temporada passada devido a lesões.

A Espanha volta a campo no próximo domingo, contra a Turquia, fora de casa, em confronto entre os favoritos a liderar o grupo e conseguir uma vaga direta para a o Mundial do ano que vem.

iga/dr/cb/am

Tópicos relacionados:

2026 bul eliminatarias esp fbl mundial wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay