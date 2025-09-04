Assine
Internacional

Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/09/2025 14:54

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos países europeus que exerçam pressão econômica sobre a China em relação ao seu apoio à invasão russa da Ucrânia, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (4). 

Em videoconferência com líderes europeus reunidos em Paris, Trump também afirmou que "a Europa deve parar de comprar petróleo russo, que está financiando a guerra", disse um alto funcionário da Casa Branca à AFP sob condição de anonimato.

Tópicos relacionados:

china conflito diplomacia eua russia ue

