Rubio anuncia ajuda financeira e medidas para combater o tráfico de drogas no Equador

04/09/2025 14:00

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quinta-feira (4) quase 20 milhões de dólares (R$ 109 milhões) em ajuda ao Equador para fortalecer a segurança e afirmou que seu país designou duas gangues criminosas equatorianas como terroristas. 

Rubio prometeu maiores esforços do presidente Donald Trump contra grupos criminosos: "Este governo está lidando com este problema como nunca antes", declarou em uma coletiva de imprensa em Quito.

