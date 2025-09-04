Ferrari busca redenção no GP da Itália de F1; McLaren quer dar mais um passo rumo ao título

Vivendo o pior momento da temporada, a Ferrari chega a sua casa, o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, em Monza, onde a McLaren e o australiano Oscar Piastri têm a chance de dar um passo quase decisivo rumo ao título.

Zero pontos. Esse foi o saldo da escuderia italiana no GP da Holanda, disputado na semana passada, após seus dois pilotos não completarem a prova no circuito de Zandvoort.

Quando lutavam pelo top 5, o britânico Lewis Hamilton foi o primeiro a abandonar depois de sair da pista e bater. Pouco depois, foi a vez do monegasco Charles Leclerc, que se envolveu em um acidente com o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

- Missão nada fácil -

O fim de semana na Holanda foi um duro golpe para a Ferrari, que luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores e agora viu sua vantagem sobre a Mercedes (terceira) cair para apenas 12 pontos.

"Estávamos com o ritmo necessário para conseguir um bom resultado", lamentou o chefe da equipe italiana, Frédéric Vasseur.

No "Templo da Velocidade", como é conhecido o lendário circuito de Monza, a Ferrari poderá contar com o apoio incondicional dos 'tifosi' para reagir e tentar reviver a alegria de um ano atrás, quando Leclerc venceu a corrida.

"Estamos mais competitivos nesta temporada, mas com um pelotão tão equilibrado [atrás da McLaren], temos que ser irrepreensíveis", ressaltou Vasseur.

Para Hamilton, que viverá seu primeiro GP de Monza com o macacão vermelho, seria ideal abrir sua contagem de vitórias pela Ferrari vencendo no domingo... Uma missão nada fácil, levando em conta a perda de cinco posições no grid de largada como punição devido a incidentes no GP da Holanda.

- Vantagem considerável -

Até agora, o domínio da McLaren é absoluto, com 12 vitórias em 15 corridas. Oscar Piastri lidera o campeonato com 309 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris (275 pontos), e ambos têm ampla vantagem sobre o terceiro colocado, o tetracampeão holandês, Max Verstappen (205 pontos), da Red Bull.

Piastri teve um fim de semana perfeito na Holanda: venceu a corrida, marcou a melhor volta e contou com o abandono de Norris, que teve um problema no motor.

Faltando nove etapas para o final da temporada, esses 34 pontos são uma vantagem considerável para o australiano à medida em que o campeonato entra na reta final.

Perguntado no último domingo sobre as chances de ser campeão mundial pela primeira vez, Piastri preferiu se mostrar cauteloso. "Eu não diria que a minha vantagem é confortável, ainda há muito a fazer e tudo pode mudar muito rápido".

-- Programação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (horário de Brasília):

. Sexta-feira:

08h30-09h30: Treino livre 1

10h00-11h00: Treino livre 2

. Sábado:

07h30-08h30: Treino livre 3

11h00- 12h00: Classificação

. Domingo:

10h00: Corrida (53 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

. Campeonato de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 309 pontos

2. Lando Norris (GBR) 275

3. Max Verstappen (HOL) 205

4. George Russell (GBR) 184

5. Charles Leclerc (MON) 151

6. Lewis Hamilton (GBR) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 64

8. Alexander Albon (TAI) 64

9. Nico Hülkenberg (ALE) 37

10. Isack Hadjar (FRA) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Fernando Alonso (ESP) 30

13. Esteban Ocon (FRA) 28

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Oliver Bearman (GBR) 16

17. Carlos Sainz (ESP) 16

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 14

19. Yuki Tsunoda (JAP) 12

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 584 pontos

2. Ferrari 260

3. Mercedes 248

4. Red Bull 214

5. Williams-Mercedes 80

6. Aston Martin-Mercedes 62

7. Racing Bulls-Red Bull 60

8. Sauber-Ferrari 51

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

