Ex-ministro deportado dos EUA é preso ao chegar à Bolívia

04/09/2025 08:58

O ex-ministro boliviano Arturo Murillo foi deportado dos Estados Unidos, onde foi condenado por lavagem de dinheiro, e ao chegar a Santa Cruz nesta quinta-feira (4) foi detido para cumprir outras penas, constatou um jornalista da AFP. 

Murillo, de 61 anos, foi condenado em janeiro de 2023 a 70 meses de prisão por ter participado na lavagem de subornos recebidos por ajudar uma empresa americana a obter um contrato para o fornecimento de gases lacrimogêneos. 

Ele saiu da prisão antes de concluir a pena e um juiz de imigração ordenou sua deportação. 

Murillo foi ministro durante o governo interino de Jeanine Añez, senadora de direita que assumiu o poder em 2019 após a oposição denunciar fraude nas eleições nas quais Evo Morales tentou concorrer a um quarto mandato. 

Em outubro de 2024, foi sentenciado a oito anos de prisão pela aquisição de gases lacrimogêneos com sobrepreço, o mesmo caso pelo qual foi condenado nos Estados Unidos. 

Em fevereiro de 2025, foi sentenciado a cinco anos e quatro meses de prisão pela entrada de equipamentos antidistúrbios provenientes do Equador. 

Essas aquisições ocorreram em 2019, enquanto a Bolívia estava imersa em uma forte convulsão social após a saída de Morales.

