Internacional

Balanço de tragédia em Lisboa sobe para 17 mortos e 21 feridos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/09/2025 06:01

O balanço do descarrilamento do Elevador da Glória, um emblemático bondinho no centro de Lisboa, subiu nesta quinta-feira para 17 mortos após o falecimento de dois feridos durante a madrugada, anunciou a diretora dos serviços de emergência da capital portuguesa, Margarida Castro.

O acidente, que aconteceu na tarde de quarta-feira, também deixou 21 feridos, 11 deles estrangeiros: dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. Margarida Castro disse que a nacionalidade dos falecidos será divulgada posteriormente pelo Ministério Público.

Tópicos relacionados:

acidente emergencia portugal

