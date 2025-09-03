Assine
Rússia diz que garantias de segurança desejadas pela Ucrânia são 'perigo' para Europa

03/09/2025 23:37

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (4, data local) que as garantias de segurança pretendidas por Kiev são "garantias de perigo para o continente europeu", antes das conversas entre o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e líderes europeus para discutir o fim da invasão russa.

A cúpula desta quinta em Paris será copresidida pelos governantes de França e Reino Unido, e busca aumentar a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin após uma série de tentativas fracassadas para alcançar um cessar-fogo.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, sustentou que as garantias que a Ucrânia deseja são "uma plataforma para o terror, para as provocações contra nosso país".

"Não são garantias para a segurança da Ucrânia, são garantias de perigo para o continente europeu", acrescentou Zakharova a jornalistas durante uma conferência econômica em Vladivostok, no Extremo Leste da Rússia.

Zelensky afirmou que acredita que os aliados de seu país vão ajudar a "aumentar a pressão sobre a Rússia para avançar para uma solução diplomática" ao conflito.

Mas também ressaltou que não viu "nenhum sinal de que a Rússia queira acabar com a guerra".

