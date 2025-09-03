Assine
Internacional

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia sua reeleição à AFP

03/09/2025 22:21

O presidente de Guiana, Irfaan Ali, declarou nesta quarta-feira (3) à AFP ter sido reeleito após as eleições da última segunda-feira no pequeno país sul-americano, que possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo.

"Os números são claros. O Partido Progressista do Povo/Cívico [PPP/C, de centro-esquerda] obteve uma vitória esmagadora. Temos uma grande maioria e estamos prontos para fazer o país avançar", disse Ali em uma breve declaração por telefone.

A Comissão Eleitoral ainda não fez nenhum anúncio sobre o pleito.

Ali, de 45 anos, prometeu tirar o país da pobreza graças aos lucros do petróleo. 

As receitas petrolíferas permitiram à Guiana quadruplicar em cinco anos o orçamento do Estado (6,7 bilhões de dólares em 2025, o equivalente a R$ 36,5 bilhões na cotação atual), com o maior crescimento econômico da América Latina (43,6% em 2024). As projeções indicam que esse crescimento continuará sendo superior a dois dígitos em 2025. 

A Guiana, que começou a exploração petrolífera em 2019, espera aumentar sua produção de 650 mil barris diários para mais de um milhão em 2030. 

Ali também terá que gerir a disputa pelo Essequibo (oeste), uma região rica em petróleo e minerais que é reivindicada pela vizinha Venezuela.

Segundo observadores internacionais, tanto do Centro Carter como da União Europeia, as eleições foram "competitivas", sem "irregularidades significativas" no dia da votação, mas com uma "vantagem indevida" para o partido do governo que "desequilibrou o campo de jogo" durante a campanha.

"O presidente e sua administração inauguraram um grande número de projetos públicos como hospitais, rodovias, delegacias de polícia e serviços de transporte importantes", diz o relatório preliminar da missão da União Europeia.

overflay