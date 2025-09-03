Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados

O Google foi condenado, nesta quarta-feira (3), a pagar US$ 425,7 milhões (R$ 2,3 bilhões) nos Estados Unidos por danos e prejuízos a quase 100 milhões de usuários por violação de privacidade, segundo a decisão do júri de um tribunal federal de San Francisco, informou a imprensa americana.

O gigante da internet foi declarado culpado de violar a privacidade por continuar coletando dados privados desses usuários de aplicativos em smartphones, mesmo depois que estes haviam desativado essa opção, concluíram os jurados.

"Este caso trata sobre a interceptação ilegal por parte do Google das atividades privadas dos consumidores em aplicativos de dispositivos móveis", denunciaram os advogados em uma ação coletiva apresentada em julho de 2020.

bl/eml/db/mel/rpr/am