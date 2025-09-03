Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição (AFP)

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, declarou nesta quarta-feira (3) à AFP ter sido reeleito após as eleições da última segunda-feira no pequeno país sul-americano, que possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo.

"Os números são claros. O Partido Progressista do Povo/Cívico [PPP/C, de centro-esquerda] obteve uma vitória esmagadora. Temos uma grande maioria e estamos prontos para fazer o país avançar", disse em uma breve declaração por telefone, embora a Comissão Eleitoral ainda não tenha feito nenhum anúncio sobre a votação.

