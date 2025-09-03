Anisimova se vinga de Swiatek e avança às semifinais do US Open

Após ser humilhada na final de Wimbledon, a americana Amanda Anisimova se vingou da polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, nesta quarta-feira (3), e avançou para as semifinais do US Open pela primeira vez em sua carreira.

Anisimova, oitava colocada no ranking da WTA, havia sido derrotada com um duplo 6-0 em julho na decisão em Wimbledon, onde Swiatek conquistou seu primeiro título na grama londrina.

Menos de dois meses depois, a jogadora de Nova Jersey reagiu com uma vitória retumbante por 6-4 e 6-3, empurrada pela torcida na quadra central de Nova York.

"Jogar aqui é incrivelmente especial", disse Anisimova aos 23 mil fãs que vibraram com ela na maior quadra de tênis do mundo.

"Voltar de Wimbledon desta maneira é realmente especial", disse ela. "Sinto que trabalhei muito duro para reverter isso. Provei tudo hoje. Eu consigo".

Aos 24 anos, Anisimova está explodindo no circuito nesta temporada depois de uma pausa no tênis em 2023 devido a problemas relacionados à saúde mental.

Este ano, ela conquistou seu primeiro título de WTA 1000 em fevereiro, no Catar, e chegou à sua primeira final de Grand Slam em Wimbledon.

Swiatek chegava em ótimo momento para lutar por seu segundo título do US Open, após conquistar o WTA 1000 em quadra dura de Cincinnati, em agosto.

Nesta quarta-feira, porém, ela foi dominada pelo tênis potente e a renovada força mental de Anisimova, que lhe permitiram superar rapidamente a quebra concedida no primeiro game.

No segundo set, a americana também sofreu uma quebra na primeira oportunidade e chegou a ficar numa desvantagem de 2 a 0, mas Swiatek, com um péssimo desempenho no saque, permitiu que ela devolvesse a quebra com uma dupla falta.

Após perder dois match points, e com a torcida prendendo a respiração, Anisimova garantiu a vitória com um golpe de sorte em que acertou a rede e a bola escapou do alcance de Swiatek, que ergueu os braços em sinal de impotência antes de parabenizar a adversária com um abraço.

Em sua primeira semifinal em Flushing Meadows, Anisimova vai enfrentar a vencedora do duelo das quartas de final entre a japonesa Naomi Osaka e a tcheca Karolina Muchova, que se enfrentam na quinta-feira.

A outra semifinal será entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual campeã, e a americana Jessica Pegula.

