Flórida planeja eliminar requerimentos de vacinação para estudantes

Um alto funcionário de saúde na Flórida prometeu nesta quarta-feira (3) que buscará eliminar os requisitos de vacinação, inclusive para os alunos de escolas públicas, argumentando que as imposições de vacinas "transbordam desprezo e escravidão".

O responsável estadual do Departamento de Saúde, Joseph A. Ladapo, anunciou a medida durante uma coletiva de imprensa ao lado do governador republicano Ron DeSantis, que ficou famoso na pandemia de covid-19 por se opor ao uso generalizado de máscaras e por promover uma rápida reabertura da economia.

"O Departamento de Saúde da Flórida, em colaboração com o governador, trabalhará para pôr fim a todos os mandatos de vacinação na Flórida, todos, até o último deles", declarou Ladapo na escola cristã Grace, em Valrico.

A eliminação de requisitos de vacinação tornaria o estado o primeiro dos Estados Unidos a abandonar uma prática considerada por décadas eficaz para limitar a proliferação de doenças infecciosas.

Ladapo, nascido na Nigéria e médico formado em Harvard, argumentou que todas as imposições de vacinas "transbordam desprezo e escravidão".

"Quem sou eu para dizer o que você deveria colocar em seu corpo?", acrescentou. "Eu não tenho esse direito. Seu corpo é um presente de Deus".

Todos os estados do país têm requisitos de vacinação para os alunos de suas escolas públicas, embora a maioria permita isenções por crenças pessoais ou religiosas.

Nas últimas décadas, a Flórida obrigou seus estudantes a se vacinar contra diversas doenças, como poliomielite, sarampo ou hepatite B, para poderem frequentar as aulas.

"Estamos preocupados que o anúncio de hoje exponha as crianças das escolas públicas da Flórida a um maior risco de adoecer, o que terá um efeito dominó em nossas comunidades", declarou nas redes sociais a seção floridiana da Academia Americana de Pediatria.

Ladapo teve confrontos com outros cientistas desde a pandemia de covid-19 e se opôs ao uso das vacinas contra a doença do tipo mRNA, que nesta quarta-feira comparou a um "veneno" para o corpo.

Em 2023, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) rejeitaram em um comunicado as afirmações de Ladapo que relacionavam as vacinas contra a covid-19 com um risco à vida.

A iniciativa anunciada na Flórida coincide com a presença de Robert Kennedy Jr., um cético das vacinas, à frente do Departamento de Saúde dos Estados Unidos.

Desde que assumiu o cargo, Kennedy Jr. iniciou uma reforma profunda nas agências sanitárias e na política de vacinação do país, demitindo especialistas renomados, restringindo o acesso às vacinas contra a covid-19 e cortando os fundos para o desenvolvimento de novas vacinas.

gma/ag/lm/am