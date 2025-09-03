Auger-Aliassime elimina De Minaur e volta à semifinal do US Open

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 27 do mundo, se recuperou depois de perder o primeiro set e venceu o australiano Alex De Minaur (N.8) nesta quarta-feira (3) para disputar a semifinal do US Open pela primeira vez desde 2021.

Auger-Aliassime fechou o jogo com parciais de 4-6, 7-6 (7/9), 7-5 e 7-6 (7/4), depois de uma batalha de mais de quatro horas na quadra central de Flushing Meadows.

O canadense de 25 anos, grande promessa do circuito no início da década, recuperou inesperadamente a confiança em seu jogo em Nova York, onde divide as atenções entre o tênis e os preparativos para seu casamento.

Depois de eliminar dois integrantes do Top 10 (De Minaur e Alexander Zverev, número 3), Auger-Aliassime jogará na sexta-feira contra o vencedor do duelo entre os italianos Jannik Sinner (N.1) e Lorenzo Musetti (N.10), que se enfrentam ainda nesta quarta-feira.

Por sua vez, De Minaur segue sem conseguir chegar a uma semifinal de Grand Slam, depois de alcançar seis vezes a fase de quartas de final (Aberto da Austrália 2025, Roland Garros 2024, Wimbledon 2024 e US Open 2020, 2024 e 2025).

