Yago Dora, o campeão mundial de surfe que domina as ondas inspirado em Ronaldo

A "Brazilian Storm" tem um novo campeão mundial de surfe: Yago Dora, que domina as ondas com o mesmo número 9 que Ronaldo 'Fenômeno' marcou época nos gramados.

Na última segunda-feira, Yago, de 29 anos, se tornou o quinto surfista brasileiro a vencer o campeonato da World Surf League (WSF), depois de Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano 'Mineirinho' de Souza (2015), Ítalo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023).

"Eu cresci com as memórias do Ronaldo jogando pela Seleção. Quando eu era uma criança, o Brasil ganhou o penta (...) sempre foi o meu jogador favorito", conta o dono do título da WSF.

"O 9 representa isso: o cara que é importante, que define o jogo, e eu queria isso para a minha carreira. Funcionou", acrescenta.

Yago comemorou o título fazendo o famoso corte de cabelo 'Cascão', que o ídolo usou na Copa do Mundo de 2002, em que o Brasil conquistou seu quinto título mundial.

Nascido em Curitiba, Yago Dora cresceu nas praias um pouco mais ao norte de Florianópolis, em uma família que tem o surfe no sangue.

Ele é filho do famoso surfista Leandro Dora, que há dez anos treinou o 'Mineirinho' rumo ao título mundial.

- Da bola para a prancha de surfe -

O novo campeão, apesar te ter o surfe na família, demorou a se interessar pelas ondas, já que o futebol foi a sua primeira paixão.

"O surfe sempre fez parte da minha vida em casa (...), mas eu demorei em pegar essa vontade. Como todas as crianças no Brasil, eu queria jogar futebol", contou Yago.

Até que, aos 12 anos, se apaixonou de vez pelo esporte do pai, ao conhecer outro surfista que tinha sua idade, Lucas Silveira.

Assim começou uma trajetória que foi coroada com a vitória sobre o americano Griffin Colapinto na final da WSF em Cloudbreak, nas Ilhas Fiji.

Sua conquista ratifica a hegemonia brasileira no surfe, com oito títulos nas últimas 11 edições do campeonato mundial.

Yago sucede como campeão o havaiano John John Florence, vencedor nos únicos anos em que o mundo não foi apanhado pela 'Brazilian Storm' nesse período (2016, 20107 e 2024. Em 2020, o mundial não foi disputado por conta da pandemia de covid.

- Orgulho "goofy" -

"Bem-vindo ao time, Yago. Parabéns, irmão! Surfou muito! Orgulho dos 'goofies'!", parabenizou nas redes sociais Gabriel Medina.

Um "goofy" sobe na prancha com o pé direito à frente e o pé esquerdo atrás, uma postura oposta à da maioria dos surfistas. É o caso de Gabriel e Yago.

"Estou muito honrado de ter meu nome ao lado desses caras. Eles são uma inspiração", comemora o novo membro do clube de brasileiros campeões mundiais.

Yago foi forjado como surfista pelo pai, mas este ano mudou de treinador para trabalhar com Leandro da Silva. O pai, agora, o acompanha como torcedor.

E os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 aparecem no horizonte.

No principal evento esportivo do mundo, o Brasil tem sua história construída com a medalha de ouro de Ítalo Ferreira em Tóquio-2020, além da prata de Tatiana Weston-Webb e o bronze de Gabriel Medina em Paris-2024.

