"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

AFP
AFP
Repórter
03/09/2025 15:48

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, assegurou nesta quarta-feira (3) que continuarão os ataques contra os cartéis de drogas depois que seu país afirmou ter destruído uma embarcação no Caribe que supostamente pertencia ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.

O presidente Donald Trump "a fez explodir e isso acontecerá novamente. Talvez esteja acontecendo neste exato momento", afirmou Rubio em coletiva de imprensa na Cidade do México após se reunir com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para tratar da cooperação em matéria de segurança.

