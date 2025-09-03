Assine
Rede de cosméticos Lush suspende dia de vendas no Reino Unido em protesto por Gaza

03/09/2025 14:03

A rede britânica de cosméticos Lush manteve fechadas, nesta quarta-feira (3), durante todo o dia, suas lojas físicas e online, assim como seus centros de produção, no Reino Unido, para manifestar sua solidariedade com a Faixa de Gaza.

A mensagem "Parem com a fome em Gaza”, seguida de “Fechamos em solidariedade", aparece no site da marca, fundada em 1995 no sudoeste da Inglaterra e conhecida por suas bombas de banho efervescentes e seus sabonetes coloridos.

"Na Lush, compartilhamos a angústia de milhões de pessoas diante das imagens de pessoas passando fome em Gaza, Palestina. Como o resto do mundo, nos esforçamos para encontrar formas de ajudar, enquanto o governo israelense impede a entrada de ajuda humanitária urgente na Faixa de Gaza", afirma a empresa em um comunicado publicado na internet.

A Lush anuncia que fechou suas lojas, seu site e interrompeu a produção no Reino Unido por um dia, e também faz um apelo ao governo britânico para "acabar imediatamente com as mortes e destruição" no território palestino e "parar de vender armas" para Israel.

"Uma decisão nada fácil, mas sabemos que muitos de nossos clientes compartilham a mesma preocupação com a situação em Gaza", explica a empresa, que também destina os lucros da venda de um de seus sabonetes ao financiamento de projetos beneficentes para crianças em Gaza e na Cisjordânia.

A Lush conta com mais de 880 lojas em 52 países, mais de 100 delas no Reino Unido e Irlanda.

