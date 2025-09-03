Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dois sindicatos agrícolas franceses qualificam como 'tóxico' o acordo UE-Mercosul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/09/2025 13:29

compartilhe

Siga no

O acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia continua sendo um acordo "tóxico", disseram nesta quarta-feira (3) dois sindicatos agrícolas da França, FNSEA e JA, que pediram ao presidente Emmanuel Macron que "honre sua palavra e expresse publicamente sua clara oposição a este acordo".

"Ao validar o acordo como está, apesar da promessa de medidas de salvaguarda, a Comissão Europeia claramente dá as costas à sua agricultura. Este acordo continua sendo tóxico, incompreensível e perigoso para os agricultores franceses", escrevem as duas organizações em um comunicado conjunto.

cho/jum/pb/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

agricultura comercio franca mercosul politica ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay