Putin promete continuar lutando na Ucrânia se acordo de paz não for alcançado

03/09/2025 13:01

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta quarta-feira (3) continuar lutando na Ucrânia caso não seja alcançado um acordo de paz.

As negociações para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura três anos e meio, parecem estar estagnadas apesar dos intensos esforços diplomáticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Acredito que há uma luz no fim do túnel", disse Putin aos jornalistas, acrescentando: "Vamos ver como a situação se desenrola. Caso contrário, teremos que resolver todas as nossas tarefas militarmente".

Putin também afirmou que as forças russas estavam "avançando em todas as frentes" no campo de batalha na Ucrânia.

O líder russo voltou a questionar a legitimidade de seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e acerca de uma eventual reunião entre os dois, disse: "Se Zelensky estiver disposto, que venha a Moscou".

Moscou acusa Zelensky de não ser um presidente "legítimo", já que seu mandato de cinco anos expirou em 2024. No entanto, a lei marcial, em vigor na Ucrânia desde o início da ofensiva russa em 2022, impede que sejam realizadas eleições.

