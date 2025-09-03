Fed se manterá independente, afirma alto funcionário crítico de Powell

Um alto funcionário do Federal Reserve (Fed), crítico de sua gestão, afirmou, nesta quarta-feira (3), que o banco central americano se manteve independente de interferências políticas e insistiu que continuará assim.

"A independência do Fed é fundamental para tudo o que fazemos (...) Há coisas que preocupam as pessoas, mas continuo acreditando que temos um Fed independente", declarou o governador do órgão, Christopher Waller, à CNBC.

Quem for designado para dirigir o Fed "atuará de forma apolítica", afirmou Waller. "Então, acredito que, aconteça o que acontecer, o Fed manterá sua independência".

Waller foi nomeado por Donald Trump durante seu primeiro mandato presidencial e foi mencionado como possível sucessor do atual presidente do banco central, Jerome Powell, em 2026.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump tem pressionado insistentemente o Fed por cortes nas taxas de juros e frequentemente critica Powell nas redes sociais.

Waller foi um dos funcionários do Fed que discordaram da decisão de julho da instituição monetária de manter as taxas de juros inalteradas.

A outra dissidente, Michelle Bowman, também foi indicada por Trump.

Waller se negou a comentar a tentativa do chefe de Estado de demitir sua colega governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, que foi nomeada pelo ex-presidente, o democrata Joe Biden.

Trump alegou que Cook cometeu fraude hipotecária, afirmações que seu advogado repudiou, denominando-as de uma campanha de difamação.

Atualmente, o caso é tratado por um tribunal americano.

Waller declarou, nesta quarta-feira, que apoia um corte nas taxas de juros no final deste mês e reiterou que considera o enfraquecimento do mercado de trabalho como a principal preocupação do momento e que a inflação causada pelas tarifas aduaneiras de Trump será temporária.

Ele previu um enfraquecimento da economia, mas descartou uma recessão.

"Prevejo um crescimento mais lento ao longo do ano, principalmente devido ao impacto das tarifas", afirmou Waller. "Ou seja, as tarifas são um imposto e os impostos geralmente não são benéficos para o crescimento".

