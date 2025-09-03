Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vice-premiê britânica admite não ter pagado impostos sobre compra de apartamento

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/09/2025 10:37

compartilhe

Siga no

A vice-primeira-ministra britânica, Angela Rayner, reconheceu nesta quarta-feira (3) que não pagou os impostos devidos ao comprar um apartamento, após vários dias de controvérsia sobre o tema.

A política do Partido Trabalhista, que atribuiu este erro a conselhos "incorretos", declarou ter alertado as autoridades fiscais e consultado o assessor de ética do governo.

"Realmente fiquei em estado de choque porque pensei que havia feito tudo corretamente", disse Rayner, de 45 anos, em uma entrevista à Sky News.

"Confiei nos conselhos que recebi e estou devastada porque sempre respeitei as normas, algo de que sempre senti orgulho", acrescentou.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, expressou apoio à sua vice, afirmando no Parlamento que estava "muito orgulhoso" de sentar-se ao seu lado.

Ao ser questionada se havia considerado renunciar, Rayner, que também é secretária de Estado de Habitação, respondeu que conversou sobre esta possibilidade com sua família.

Frequentemente alvo da imprensa conservadora, a política trabalhista teria economizado 40.000 libras esterlinas (R$ 293 mil, na cotação atual) em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar seu nome dos títulos de propriedade de outro imóvel localizado em sua circunscrição. 

Como resultado, o novo apartamento se tornou oficialmente seu único bem imobiliário.

A vice-premiê afirmou que consultou advogados "que não consideraram corretamente" todos os detalhes de sua situação pessoal. 

"Não paguei os impostos correspondentes no momento da compra", admitiu. 

Figura da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, Rayner não possui diploma universitário e descobriu o sindicalismo e depois a política ao trabalhar no setor social.

pdh/ctx/psr/mb/yr/jc

Tópicos relacionados:

gb governo impostos politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay