Internacional

Um ano de prisão para acusado de insultos racistas contra Iñaki Williams no estádio do Espanyol

03/09/2025 09:16

O acusado de dirigir insultos racistas ao jogador de futebol do Athletic de Bilbao Iñaki Williams durante uma partida de La Liga em 2020 no estádio do Espanyol aceitou nesta quarta-feira (3) uma pena de um ano de prisão e três anos sem comparecer a estádios de futebol, após chegar a um acordo com o Ministério Público espanhol.

Em uma breve audiência realizada no Tribunal de Barcelona, o acusado admitiu os fatos ocorridos durante o jogo Espanyol-Athletic de Bilbao, disputado em 25 de janeiro de 2020 no estádio Cornellà-El Prat.

Segundo o relatório do Ministério Público, que inicialmente solicitava uma pena de dois anos de prisão, o acusado, entre outros, "agindo com evidente desprezo pela cor preta da pele do jogador", proferiu "gritos e encenou gestos depreciativos de caráter racista" contra Williams, quando este foi substituído do campo de jogo.

Porém, após o acusado reconhecer os fatos, o Ministério Público concordou em reduzir suas solicitações, e as partes - entre as quais também estava La Liga como acusação particular - chegaram a um acordo no tribunal.

Finalmente, o torcedor foi condenado a um ano de prisão por um crime contra o exercício dos direitos fundamentais e liberdades públicas e contra a integridade moral, embora não deva cumprir a pena na prisão porque a lei espanhola assim permite, por não ter antecedentes criminais e a pena ser inferior a dois anos.

