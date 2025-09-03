Assine
Verão de 2025 foi o mais quente já registrado na China

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/09/2025 06:29

A China viveu em 2025 o verão mais quente desde o início dos registros e ainda enfrenta ondas intensas de calor no sul, informou a agência meteorológica nacional. 

"Entre junho e agosto deste ano, grandes partes da China registraram calor intenso, com uma média nacional de temperatura de 22,3ºC, o verão mais quente desde o início dos registros", informou a Administração Meteorológica da China (AMC).

As autoridades alertaram em julho sobre os riscos para a saúde provocados pelas ondas de calor no leste da China. As temperaturas se aproximaram de 40ºC em junho em Pequim.

As agências meteorológicas do Japão, Coreia do Sul e Reino Unido anunciaram esta semana que os países também registraram temperatura recorde no verão deste ano.

A AMC informou que algumas cidades como Xangai devem registrar temperatura média superior a 35ºC no fim de semana. 

Os gases do efeito estufa provocados pela ação humana são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas, que geram ondas de calor mais prolongadas, frequentes e intensas. 

A China é o maior produtor mundial de CO2, um potente gás do efeito estufa, mas prometeu atingir o teto de suas emissões até o final desta década e a neutralidade de carbono até 2060.

