Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA limitam envios de de ferramentas de fabricação de chips da TSMC para a China

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/09/2025 06:06

compartilhe

Siga no

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou a autorização para que o grupo taiwanês de semicondutores TSMC exporte equipamento de fabricação de chips para a China sem licença. 

A medida foi adotada no momento em que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos busca encerrar o programa de "usuário final validado" (VEU), que permite que fabricantes estrangeiros de semicondutores exportem produtos de origem americana para fabricação de chips na China.

"A TSMC foi notificada pelo governo dos Estados Unidos que nossa autorização VEU para a TSMC de Nanjing será revogada, a partir de 31 de dezembro de 2025", disse um porta-voz da empresa na terça-feira.

A TSMC é a maior fabricante por contrato de semicondutores, usados em todo tipo de dispositivos, de smartphones até mísseis, e tem entre seus clientes a Nvidia e a Apple.

bur-bys/sla/aw/tym/mas/ag

Tópicos relacionados:

eua exportacoes governo taiwan tsmc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay