Djokovic vence Fritz e vai enfrentar Alcaraz nas semifinais do US Open

O sérvio Novak Djokovic derrotou o americano Taylor Fritz na noite desta terça-feira (2) e avançou para as semifinais do US Open, onde vai disputar mais um duelo emocionante contra o espanhol Carlos Alcaraz.

'Djoko', de 38 anos, derrotou Fritz, atual vice-campeão deste torneio do Grand Slam e o último tenista local que ainda estava na disputa em Nova York, com parciais de 6-3, 7-5, 3-6 e 6-4.

Veterano de mais de mil batalhas, Djokovic conseguiu domar a atmosfera intensa que incentivava seu adversário na quadra central de Flushing Meadows, onde acumula um histórico de 16 vitórias contra jogadores locais.

O sérvio teve um breve momento de irritação com a barulhenta torcida, mas a essa altura já tinha uma vantagem de dois sets sobre Fritz, a quem já havia derrotado nas dez partidas anteriores.

O californiano voltou a sentir a pressão, desperdiçando suas primeiras dez oportunidades de quebra de saque e reagindo tarde demais contra um Djokovic cirúrgico em situações-chave.

Durante muitos momentos, "Fritz foi melhor, mas nessas partidas, alguns pontos decidem o vencedor, e desta vez caiu para o meu lado", disse Djokovic, que salvou 11 dos 13 break points do adversário.

O sérvio encerrou a noite com alguns passos de dança em frente às arquibancadas, no que ele descreveu como uma comemoração do oitavo aniversário de sua filha Tara.

Competidor insaciável, Djokovic disputará a 53ª semifinal de Grand Slam de sua lendária carreira na sexta-feira e está mais uma vez a dois passos do seu sonhado 25º título, que estabeleceria um recorde absoluto no tênis, entre homens e mulheres.

Ele voltará a enfrentará o espanhol Alcaraz, o jogador que tem mostrado o melhor tênis do torneio, mas que tem um retrospecto desfavorável de 3 a 5 contra Djokovic.

