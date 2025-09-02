Presidente chinês recebe líderes da Rússia e Coreia do norte para desfile militar

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta quarta-feira (3, data local) seus convidados de honra Kim Jong Un e Vladimir Putin no centro de Pequim para um enorme desfile militar, mostrou a televisão estatal.

Xi apertou a mão de seus convidados, o líder da Coreia do Norte e o presidente da Rússia, respectivamente, e os três caminharam juntos por um tapete vermelho em direção à Praça Tiananmen.

O norte-coreano Kim viajou na véspera de trem de seu país até Pequim para participar do desfile comemorativo do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Os três líderes têm sido o centro da atenção mundial por seu encontro para o desfile, em busca de sinais sobre como interagem entre si.

O desfile é uma oportunidade para a China mostrar seu poderio militar, com soldados marchando em formação, sobrevoos aéreos e equipamentos de combate de alta tecnologia exibidos ao longo de mais de uma hora na central Praça Tiananmen.

