Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fortaleza demite técnico português Renato Paiva

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 21:33

compartilhe

Siga no

O técnico português Renato Paiva foi demitido do cargo no Fortaleza nesta terça-feira (2), anunciou o clube, menos de dois meses após sua contratação.

Paiva, de 55 anos, assumiu o comando do "Leão do Pici" no lugar do argentino Juan Pablo Vojvoda em meados de julho, poucos dias após ser demitido pelo Botafogo.

"O Fortaleza comunica a saída do técnico Renato Paiva da diretoria técnica da equipe", informou o clube cearense em nota em que agradeceu pelos "serviços prestados" e desejou "sucesso" no futuro, sem anunciar um sucessor.

O time cearense venceu apenas uma das dez partidas em que foi comandado por Paiva, uma péssima sequência que o impediu de superar a crise que custou o cargo de Vojvoda, atualmente no comando do Santos.

O time é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, e foi eliminado pelo argentino Vélez Sarsfield nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Paiva comandou o Botafogo entre fevereiro e junho. Ele foi demitido após a eliminação do time nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Palmeiras.

erc/ll/raa/aam

Tópicos relacionados:

bra fbl fortaleza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay