Vondrousova desiste do US Open por lesão e Sabalenka avança à semifinal sem jogar

02/09/2025 18:49

A tenista tcheca Marketa Vondrousova se retirou do Aberto dos Estados Unidos pouco antes do jogo das quartas de final que seria disputado nesta terça-feira (2), contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, que avança à semifinal sem precisar entrar em quadra.

Campeã de Wimbledon em 2023, "Vondrousova desistiu do evento de simples feminino do US Open devido a uma lesão", informou a organização do torneio a menos de duas horas antes do início da partida em Nova York.

Sabalenka, atual número 1 do mundo, vai enfrentar na semifinal a americana Jessica Pegula, que mais cedo eliminou outra jogadora tcheca, Barbora Krejcikova, em uma reedição da final do ano passado em Flushing Meadows, que terminou com a vitória da bielorrussa.

