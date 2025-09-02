Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 16:59

compartilhe

Siga no

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela.

As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", acrescentou.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou no X que "as forças armadas americanas realizaram um ataque letal contra uma embarcação de narcotráfico que havia partido da Venezuela e era operada por uma organização designada como narcoterrorista".

O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou estado de alerta máxima para se defender do que ele classifica como ameaças militares dos Estados Unidos.

O governo Trump, que acusa Maduro de liderar um cartel de drogas, enviou navios de guerra para o sul do Caribe em uma operação classificada como antidrogas.

Trump não ameaçou invadir a Venezuela.

dk-jz/mel/am

Tópicos relacionados:

eua narcotrafico venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay