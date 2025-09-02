Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ilkay Gündogan deixa Manchester City e assina com Galatasaray

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 16:39

compartilhe

Siga no

O meio-campista alemão Ilkay Gündogan deixou o Manchester City e assinou um contrato de dois anos com o Galatasaray, anunciou o clube turco nesta terça-feira (2).

Gündogan, campeão da Liga dos Campeões em 2023 como capitão dos 'Citizens', chega sem custos para reforçar o atual tricampeão turco, classificado para a próxima edição da Champions.

O experiente jogador (82 jogos e 19 gols pela seleção alemã), de 34 anos, havia retornado ao City no ano passado, depois de uma temporada no Barcelona.

Gündogan, cuja família é de origem turca, foi campeão da Premier League cinco vezes com a camisa do Manchester City, entre 2016 e 2023.

No Galatasaray, ele dividirá o vestiário com o atacante Leroy Sané, seu companheiro nos tempos de City (2016-2020) e na seleção alemã.

rba/dr/raa/cb/am

Tópicos relacionados:

eng fbl ger tur

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay