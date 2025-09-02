Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sonho de marcar pela Seleção está 'cada vez mais perto', diz João Pedro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/09/2025 16:34

compartilhe

Siga no

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante João Pedro disse, nesta terça-feira (2), que o sonho de marcar com a camisa do Brasil está "cada vez mais perto".

O atacante, que volta à Seleção com "novo status", vive grande expectativa antes dos jogos contra Chile (quinta-feira) e Bolívia (9 de setembro), nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Poder marcar meu primeiro gol é um momento com o qual venho sonhando muito. Seguir trabalhando bastante, porque eu sei que está cada vez mais perto", disse o jogador do Chelsea em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis.

Com o Brasil já classificado para o Mundial do ano que vem, João Pedro espera ter minutos em campo contra a seleção chilena no Maracanã, onde começou como profissional pelo Fluminense.

"O Maracanã é um estádio muito especial para mim. Foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia", lembrou o atacante de 23 anos.

João Pedro é candidato a vestir a camisa 9, que ficou sem dono nos últimos anos, mas encara tudo com calma.

"Quem vai jogar depende do professor", disse o atacante, que fez três jogos pela Seleção nos ciclos de Fernando Diniz e Dorival Júnior.

"Sou um jogador jovem, que busco sempre estar em evolução (...), mas acredito que sou o mesmo João Pedro de sempre", comentou sobre o bom momento que vive no Chelsea.

João Pedro estreou pelo time londrino durante a Copa do Mundo de Clubes, em julho, depois de ser contratado junto ao Brighton.

"A única coisa que mudou é que, quando você vai para um clube do tamanho do Chelsea, você tem jogadores melhores ao redor, você tem mais visibilidade", acrescentou.

Por sua vez, o meio-campista Jean Lucas, de 27 anos, comemorou a chance de estrear na Seleção principal.

"Sei que o meio-campo da Seleção Brasileira tem muitos grandes jogadores e estar aqui é muito gratificante", disse o jogador do Bahia.

Depois de receber o Chile, o Brasil viaja à cidade de El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar, para visitar a Bolívia no jogo que encerra sua campanha nas Eliminatórias.

erc/app/raa/cb/mvv

Tópicos relacionados:

2026 americana bra chi classificatoria fbl mundial sul wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay