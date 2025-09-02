Sonho de marcar pela Seleção está 'cada vez mais perto', diz João Pedro

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante João Pedro disse, nesta terça-feira (2), que o sonho de marcar com a camisa do Brasil está "cada vez mais perto".

O atacante, que volta à Seleção com "novo status", vive grande expectativa antes dos jogos contra Chile (quinta-feira) e Bolívia (9 de setembro), nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Poder marcar meu primeiro gol é um momento com o qual venho sonhando muito. Seguir trabalhando bastante, porque eu sei que está cada vez mais perto", disse o jogador do Chelsea em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis.

Com o Brasil já classificado para o Mundial do ano que vem, João Pedro espera ter minutos em campo contra a seleção chilena no Maracanã, onde começou como profissional pelo Fluminense.

"O Maracanã é um estádio muito especial para mim. Foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia", lembrou o atacante de 23 anos.

João Pedro é candidato a vestir a camisa 9, que ficou sem dono nos últimos anos, mas encara tudo com calma.

"Quem vai jogar depende do professor", disse o atacante, que fez três jogos pela Seleção nos ciclos de Fernando Diniz e Dorival Júnior.

"Sou um jogador jovem, que busco sempre estar em evolução (...), mas acredito que sou o mesmo João Pedro de sempre", comentou sobre o bom momento que vive no Chelsea.

João Pedro estreou pelo time londrino durante a Copa do Mundo de Clubes, em julho, depois de ser contratado junto ao Brighton.

"A única coisa que mudou é que, quando você vai para um clube do tamanho do Chelsea, você tem jogadores melhores ao redor, você tem mais visibilidade", acrescentou.

Por sua vez, o meio-campista Jean Lucas, de 27 anos, comemorou a chance de estrear na Seleção principal.

"Sei que o meio-campo da Seleção Brasileira tem muitos grandes jogadores e estar aqui é muito gratificante", disse o jogador do Bahia.

Depois de receber o Chile, o Brasil viaja à cidade de El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar, para visitar a Bolívia no jogo que encerra sua campanha nas Eliminatórias.

