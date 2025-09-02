Trump diz em entrevista estar 'muito decepcionado' com Putin

O presidente americano, Donald Trump, disse, em entrevista a uma rádio nesta terça-feira (2), que estava "muito decepcionado" com a resistência de seu contraparte russo, Vladimir Putin, em alcançar um acordo de paz sobre a Ucrânia após a reunião de cúpula entre os dois no Alasca.

"Estou muito decepcionado com o presidente Putin, posso dizer isso", afirmou Trump ao programa de rádio de Scott Jennings, ao ser questionado se sentia que havia sido traído pela resposta do mandatário russo.

"Tínhamos uma grande relação, estou muito decepcionado", completou.

O republicano não mencionou, contudo, quais seriam as consequências para a Rússia, caso haja alguma, apesar de recentemente ter dado um prazo de duas semanas para alcançar um acordo de paz. Este prazo expira ao final desta semana.

O presidente americano acrescentou que não está preocupado com uma possível aliança entre Rússia e China, apesar de Putin ter se reunido com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim nesta terça-feira, antes do grande desfile militar por ocasião dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na capital chinesa.

"Não estou nada preocupado, não. Temos, de longe, as forças armadas mais fortes do mundo e eles nunca usariam suas forças armadas contra nós; acredite, isso seria a pior coisa que poderiam fazer", afirmou.

dk-rle/jz/nn/yr/mvv