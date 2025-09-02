MP francês pede julgamento contra produtor de TV por acidente em reality de sobrevivência

O Ministério Público (MP) de Paris pediu um julgamento por homicídio culposo contra o produtor e o responsável pela segurança durante as filmagens de um programa de reality show na Argentina em 2015, onde dois helicópteros caíram, matando dez pessoas.

A empresa francesa Adventures Line Productions (ALP) e o responsável pela segurança "cometeram erros que implicam sua responsabilidade penal", especificou o MP nesta terça-feira (2) à AFP.

O MP destacou que nenhum briefing foi organizado "na presença do segundo piloto (que chegou atrasado ao local) para garantir que a manobra aérea pretendida pela produção para fins editoriais fosse perfeitamente compreendida pelos dois pilotos".

Os organizadores do reality também não se certificaram "do cumprimento das regras aeronáuticas vigentes a respeito deste tipo de manobra aérea", continuou.

"Foi requisitado arquivamento em relação às outras pessoas físicas indiciadas no caso", acrescentou.

Entre as 10 pessoas que morreram estavam a velejadora Florence Arthaud, a nadadora Camille Muffat e o boxeador Alexis Vastine, os dois últimos campeões olímpicos. Também faleceram cinco membros da produção, franceses, e os dois pilotos argentinos.

O acidente ocorreu em 9 de março de 2015, nas proximidades dos picos nevados do Cerro General Manuel Belgrano (6.250 m), quando dois helicópteros decolaram de Villa Castelli, na província argentina de La Rioja (noroeste), para transportar esportistas e equipe técnica ao local das filmagens do reality show Dropped.

O programa, que seria exibido no verão de 2015 no canal privado francês TF1, consistia em deixar os candidatos em áreas isoladas e acompanhá-los durante 72 horas até que reencontrassem a civilização.

No início do voo, ambos os helicópteros colidiram e caíram enquanto voavam a baixa altitude e próximos um do outro, para que o cinegrafista de uma das aeronaves pudesse filmar a outra que transportava os protagonistas da aventura.

